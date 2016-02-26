Heute u. a.: Junge Frau hustet BlutJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 20: Heute u. a.: Junge Frau hustet Blut
28 Min.Folge vom 26.02.2016Ab 12
In der Notaufnahme des Universitätsklinikums in Erlangen sorgt eine junge Frau für Aufregung. Sie hustet Blut. Assistenzarzt Dr. Tim Schröder kümmert sich um die Patientin. Der Verdacht der Ärzte: Lungenentzündung! Eine Blutabnahme soll Klarheit bringen? Und: Gert ist mit seiner Frau ins Krankenhaus gekommen. Ein Vorbesprechungs-Termin steht an. Morgen will er seine Mundöffnung in einer OP vergrößern lassen, denn die behindert den 71jährigen tagtäglich. Dr. Dr. Andreas Hammacher wird den Senior operieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins