Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Junge Frau hustet Blut

Kabel EinsStaffel 1Folge 20vom 26.02.2016
28 Min.Folge vom 26.02.2016Ab 12

In der Notaufnahme des Universitätsklinikums in Erlangen sorgt eine junge Frau für Aufregung. Sie hustet Blut. Assistenzarzt Dr. Tim Schröder kümmert sich um die Patientin. Der Verdacht der Ärzte: Lungenentzündung! Eine Blutabnahme soll Klarheit bringen? Und: Gert ist mit seiner Frau ins Krankenhaus gekommen. Ein Vorbesprechungs-Termin steht an. Morgen will er seine Mundöffnung in einer OP vergrößern lassen, denn die behindert den 71jährigen tagtäglich. Dr. Dr. Andreas Hammacher wird den Senior operieren.

