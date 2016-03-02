Heute u. a.: Krankenschwester mit ausgekugeltem EllenbogenJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 23: Heute u. a.: Krankenschwester mit ausgekugeltem Ellenbogen
27 Min.Folge vom 02.03.2016Ab 12
Ein Rettungsteam bringt eine Frau, die sich bei einem Sturz den Arm verletzt hat, ins Marienkrankenhaus Hamburg. Doch die Patientin ist keine Unbekannte: Sie arbeitet selbst als Krankenschwester im Marienkrankenhaus. Und: Auf dem OP-Plan der Unfallchirurgen im Klinikum Südstadt in Rostock steht ein 60-jähriger Patient, der vor acht Wochen einen schweren Verkehrsunfall hatte und sich dabei einen Sehnenabriss in der Schulter zuzog.
Achtung Notaufnahme
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins