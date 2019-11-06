Heute u. a.: KaiserschnittJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 24: Heute u. a.: Kaiserschnitt
26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Uniklinikum Erlangen - Geburtenstation: Hier kommen rund 2.500 Neugeborene pro Jahr auf die Welt - das sind durchschnittlich sieben Babys am Tag. Heute warten Linda und Christian auf die Geburt ihres zweiten Kindes. Die Kleine soll per Kaiserschnitt auf die Welt kommen. Und: In der Notaufnahme des Uniklinikums Erlangen muss Assistenzärztin Dr. Luise Gaede zu einer Patientin mit Herzrhythmusstörungen, die schon seit einigen Jahren an Vorhofflimmern leidet. Rechte: kabel eins
