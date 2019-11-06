Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 25vom 06.11.2019
27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Das Marienkrankenhaus in Hamburg - Zentrum für Notfall- und Akutmedizin: Das Team um Dr. Michael Wünning erwartet ein Rettungsteam, das einen iranischen Geschäftsmann bringt, der in einem Reisebus kollabiert ist. Und: In der Notaufnahme des Uniklinikums Erlangen wartet auf Assistenzärztin Dr. Nina Renner ein neunjähriges Mädchen. Die Kleine wurde von dem Hund ihres Vaters gebissen und hat jetzt eine schmerzhafte Wunde an der Hand. Rechte: kabel eins

