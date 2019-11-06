Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Wo gewerkelt wird, passieren Unfälle

Kabel EinsStaffel 1Folge 26vom 06.11.2019
Heute u. a.: Wo gewerkelt wird, passieren Unfälle

27 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Spätschicht im Uniklinikum in Erlangen. In der Notaufnahme muss Unfallchirurgin Dr. Milena Pachowsky zu ihrem nächsten Patienten. Ein junger Mann, dem beim Heimwerken ein Missgeschick passiert. Und: Im Klinikum Südstadt in Rostock kümmern sich die Mitarbeiter heute um eine 58-jährige Frau. Sie hat sich bei der Zubereitung eines Sonntagsbratens an vier Fingern Brandverletzungen zugezogen. Rechte: kabel eins

