Kabel EinsStaffel 1Folge 28vom 06.11.2019
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Im Marienhospital in Stuttgart steht für das Ärzteteam um Dr. Sebastian Haack heute eine schwere Operation an: eine Nasen-OP. Der Leidensweg der Patientin begann vor mehr als zehn Jahren, als sie eine Körperverletzung erlitt. Nach unzähligen Operationen hofft die 38-Jährige, dass diese jetzt die letzte sein wird. Und: In der Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses Berlin-Mitte wartet ein 23-jähriger Oberstabsgefreiter, der sich bei Schießübungen ein Knalltrauma zugezogen hat. Rechte: kabel eins

