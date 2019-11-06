Achtung Notaufnahme
Folge 28: Heute u. a.: Nasen-OP
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Im Marienhospital in Stuttgart steht für das Ärzteteam um Dr. Sebastian Haack heute eine schwere Operation an: eine Nasen-OP. Der Leidensweg der Patientin begann vor mehr als zehn Jahren, als sie eine Körperverletzung erlitt. Nach unzähligen Operationen hofft die 38-Jährige, dass diese jetzt die letzte sein wird. Und: In der Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses Berlin-Mitte wartet ein 23-jähriger Oberstabsgefreiter, der sich bei Schießübungen ein Knalltrauma zugezogen hat. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins