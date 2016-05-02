Heute u. a.: Kein guter SchultagJetzt kostenlos streamen
Folge 31: Heute u. a.: Kein guter Schultag
27 Min.Folge vom 02.05.2016Ab 12
Schichtbeginn für Unfallchirurg Dr. Björn Fiedler in der Notaufnahme des Clemenshospitals in Münster: Ein siebenjähriges Mädchen ist in der Schulkantine gegen eine Heizung gefallen und hat sich dabei eine tiefe Platzwunde zugezogen. Und: Der Rettungswagen bringt einen 24-jährigen Mann mit starken Lungenschmerzen in die Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin-Mitte. Oberstabsarzt Ingo Nöhring ist sofort zur Stelle. Die Röntgenbilder verheißen nichts Gutes ...
