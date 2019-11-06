Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 32vom 06.11.2019
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Unfallchirurgin Dr. Jana Cibura behandelt einen Sport- und Biolehrer, der mit einem lädierten Ringfinger in die Notaufnahme des Uniklinikums Bergmannsheil in Bochum eingeliefert wurde. Im Sportunterricht ist dem Patienten ein Ball direkt auf seinen Finger geknallt. Und: Im Rostocker Klinikum Südstadt kommt ein dringender Notfall rein. Die Sanitäter bringen einen jungen Mann direkt in den Schockraum. Der Patient ist von einer Leiter gefallen und drei Meter tief gestürzt. Rechte: kabel eins

