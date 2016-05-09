Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Wandern auf eigene Gefahr

Kabel EinsStaffel 1Folge 35vom 09.05.2016
Heute u. a.: Wandern auf eigene Gefahr

Heute u. a.: Wandern auf eigene GefahrJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 35: Heute u. a.: Wandern auf eigene Gefahr

28 Min.Folge vom 09.05.2016Ab 12

Am Rande der bayerischen Alpen liegt die BG-Unfallklinik Murnau. Der erste Einsatz für Unfallchirurgin Dr. Angelika Trapp kommt heute direkt aus den Bergen. Eine junge Frau hat sich bei einer Wanderung verirrt und musste die Nacht auf dem Gipfel verbringen. Und: Im Isarklinikum in der Münchner Innenstadt steht für die 57-jährige Michaela eine Herzkatheter-Untersuchung an. Bei einem Belastungstest hat ihr Arzt eine besorgniserregende Entdeckung gemacht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen