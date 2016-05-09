Heute u. a.: Wandern auf eigene GefahrJetzt kostenlos streamen
Achtung Notaufnahme
Folge 35: Heute u. a.: Wandern auf eigene Gefahr
28 Min.Folge vom 09.05.2016Ab 12
Am Rande der bayerischen Alpen liegt die BG-Unfallklinik Murnau. Der erste Einsatz für Unfallchirurgin Dr. Angelika Trapp kommt heute direkt aus den Bergen. Eine junge Frau hat sich bei einer Wanderung verirrt und musste die Nacht auf dem Gipfel verbringen. Und: Im Isarklinikum in der Münchner Innenstadt steht für die 57-jährige Michaela eine Herzkatheter-Untersuchung an. Bei einem Belastungstest hat ihr Arzt eine besorgniserregende Entdeckung gemacht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Achtung Notaufnahme
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12