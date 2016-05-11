Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Atemlos

Kabel EinsStaffel 1Folge 37vom 11.05.2016
Joyn Plus
Heute u. a.: Atemlos

Heute u. a.: AtemlosJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 37: Heute u. a.: Atemlos

27 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12

Das Clemenshospital in Münster ist eine der führenden Kliniken Deutschlands in der Lungenheilkunde. Die 31-jährige Nancy ist vor ein paar Tagen mit schwerer Atemnot eingeliefert worden. Die Ärzte stellten einen Kollaps des rechten Lungenflügels fest. Jetzt steht eine OP an. Und: Die Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik in Murnau liegt 70 Kilometer südlich von München. Handchirurg Dr. Bernd Schmidt behandelt in der Notaufnahme einen 50-jährigen Schreiner, der sich bei der Arbeit tief in den linken Daumen gefräst hat. Die Verletzung ist schwerwiegend.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen