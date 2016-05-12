Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Heute u. a.: Alle guten Dinge sind Zwei

Kabel EinsStaffel 1Folge 38vom 12.05.2016
Heute u. a.: Alle guten Dinge sind Zwei

Heute u. a.: Alle guten Dinge sind ZweiJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 38: Heute u. a.: Alle guten Dinge sind Zwei

27 Min.Folge vom 12.05.2016Ab 12

Das Bergmannsheil in Bochum ist das älteste Unfallklinikum der Welt. Seit 125 Jahren sind hier Ärzte, Pfleger und Schwestern im Einsatz um Leben zu retten und Menschen zu helfen. Patient Kurt Böhnke hat einen Eingriff am Herzen vor sich. Er bekommt eine neue Herzklappe. Für den Rentner ist das schon die zweite Operation am Herzen. Und: blind durch Zucker. Die Augenklinik im Klinikum Rechts der Isar in München. Bereits am frühen Morgen ist der Wartebereich der Ambulanz voll. Dr. Sandra Kindermanns erste Patientin ist wegen ihrer Diabetes-Erkrankung Stammgast in der Augenklinik. Augenschäden sind bei zuckerkranken Patienten keine Seltenheit.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen