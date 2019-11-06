Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Achtung Bisswunde

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Achtung Bisswunde

Achtung BisswundeJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 4: Achtung Bisswunde

28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Unfallchirurgie im Münchner Klinikum rechts der Isar: Auf Oberärztin Helen Vester wartet ein 15-jähriger Fußballer. Dessen Mitspieler hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen: eine Bisswunde. Und die muss genäht werden. Und: Die Notaufnahme des Bergmannsheil in Bochum. Hier wartet eine junge Dame auf Internist Dr. Gottlieb Padzierny. Die 21-Jährige hat am Morgen Blut erbrochen. Besonders alarmierend: Bereits seit zwei Jahren klagt sie über Magenschmerzen. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen