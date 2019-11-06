Achtung Notaufnahme
Folge 4: Achtung Bisswunde
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Unfallchirurgie im Münchner Klinikum rechts der Isar: Auf Oberärztin Helen Vester wartet ein 15-jähriger Fußballer. Dessen Mitspieler hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen: eine Bisswunde. Und die muss genäht werden. Und: Die Notaufnahme des Bergmannsheil in Bochum. Hier wartet eine junge Dame auf Internist Dr. Gottlieb Padzierny. Die 21-Jährige hat am Morgen Blut erbrochen. Besonders alarmierend: Bereits seit zwei Jahren klagt sie über Magenschmerzen. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins