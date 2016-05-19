Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 42vom 19.05.2016
27 Min.Folge vom 19.05.2016Ab 12

Langer Weg in ein neues Leben. Der 36-Jährige Andreas ist auf dem Weg zu seinem OP-Termin. Sein Leidensweg begann vor 4 Jahren mit einem epileptischen Anfall. Seitdem ist sein Leben kaum noch lebenswert. Neurochirurg Aseem Alhaj betreut Andreas und wird bei dem riskanten Eingriff assistieren. Bei der Voruntersuchung zeigt sich, dass Andreas eine angeborene knöcherne Fehlbildung des Schädelrandes hat. Unter der Schädeldecke ist nicht genügend Platz für sein Kleinhirn. Neurochirurg Dr. Roland Hahn führt den Eingriff durch. Jetzt heißt es Daumen drücken. Und: Party in der Notaufnahme des Klinikums Philippusstift.

Kabel Eins
