Achtung Notaufnahme
Folge 5: Schraubenzieher in der Hand
28 Min.Folge vom 05.02.2016Ab 12
Das Unfallkrankenhaus in Berlin - in der Rettungsstelle versorgen die Ärzte über 60.000 Patienten pro Jahr. Ein Mann ist in die Notaufnahme gekommen, der sich bei einer Reparatur einen Schraubenzieher in die Hand gesteckt hat. Und: In der Rettungsstelle des Unfallkrankenhauses Berlin hat sich ein Notfall angekündigt. Unfallchirurg Markus Gondert und Pfleger Bernd Bemme erwarten den Helikopter mit dem Verletzten. Ein Handwerker hat sich schwere Brandverletzungen zugezogen.
