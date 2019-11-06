Achtung Notaufnahme
Folge 7: Bastelunfall
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Schreckliche Begegnung mit der Kreissäge 80 Kilometer südlich von München. Aufgrund der ländlichen Lage kommt es hier manchmal zu sehr skurrilen Fällen. Es wird ein Einödbauer eingeliefert, der sich bei der Hofarbeit seinen Finger mit einem Holzspalter amputiert hat. Eile ist geboten, denn nur solange das abgetrennte Körperteil noch durchblutet ist, können die Ärzte es auch wieder annähen. Und ein Bastelunfall in Münster. Dort wartet eine Kindergärtnerin auf ihre OP. Die Pädagogin ist beim Basteln abgerutscht und hat sich einen Metallstab durch die Hand gerammt. Rechte: kabel eins
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin
