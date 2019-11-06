Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Bastelunfall

Kabel EinsStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Bastelunfall

BastelunfallJetzt kostenlos streamen

Achtung Notaufnahme

Folge 7: Bastelunfall

28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Schreckliche Begegnung mit der Kreissäge 80 Kilometer südlich von München. Aufgrund der ländlichen Lage kommt es hier manchmal zu sehr skurrilen Fällen. Es wird ein Einödbauer eingeliefert, der sich bei der Hofarbeit seinen Finger mit einem Holzspalter amputiert hat. Eile ist geboten, denn nur solange das abgetrennte Körperteil noch durchblutet ist, können die Ärzte es auch wieder annähen. Und ein Bastelunfall in Münster. Dort wartet eine Kindergärtnerin auf ihre OP. Die Pädagogin ist beim Basteln abgerutscht und hat sich einen Metallstab durch die Hand gerammt. Rechte: kabel eins

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Achtung Notaufnahme
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Alle 2 Staffeln und Folgen