Achtung Notaufnahme
Folge 8: Endlich schmerzfrei!
28 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In das Klinikum Bergmannsheil in Bochum wird ein 44-jähriger Mann eingeliefert. Der Patient ist auf offener Straße aus heiterem Himmel zusammengebrochen. Der Patient kann sich zwar an alles erinnern, wirkt aber kurz angebunden und ein bisschen desorientiert. Schnell wird klar, warum? Und: Endlich schmerzfrei! Die Neurochirurgie im Klinikum rechts der Isar in München ist das Ziel des sportlichen Rentners Max. Seit einiger Zeit verspürt er starke, stechende Schmerzen beim Gehen. Diagnose: Verengung des Spinalkanals. Eine typische Verschleißerkrankung. Rechte: kabel eins
