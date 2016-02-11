Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 1Folge 9vom 11.02.2016
27 Min.Folge vom 11.02.2016Ab 12

Im Unfallklinikum Murnau warten Dr. Patrizia Merkel und ihr Team auf einen Notfallpatienten, der mit dem Hubschrauber kommt. Der 88-jährige Mann ist gestürzt. Schnell wird klar: Die Situation des Mannes ist lebensbedrohlich. Und: In der Notaufnahme des Klinikums Bergmannsheil in Bochum sitzt Dustin, der Steinwaggon. Oder besser gesagt dessen Darsteller in "Starlight Express". Der Musicalkünstler ist in der Badewanne ausgerutscht und hat sich den Zeh verletzt.

