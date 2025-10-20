Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Mein Wille sei dein Wille

20th CenturyStaffel 3Folge 17
Mein Wille sei dein Wille

Mein Wille sei dein WilleJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 17: Mein Wille sei dein Wille

43 Min.Ab 12

Als ein lang gesuchter Mörder endlich gefasst werden kann, bringt er den Fahrer des Polizeiwagens durch ein paar geflüsterte Worte dazu, einen LKW zu rammen und entkommt. Mulder und Scully machen sich auf die Suche nach dem Flüchtigen, der scheinbar über telepathische Fähigkeiten verfügt, mit denen er anderen Menschen seinen Willen aufzwingen kann. Ein psychisches und intellektuelles Kräftemessen zwischen dem flüchtigen Mörder und Mulder beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen