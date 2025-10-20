Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Parallele

Staffel 3Folge 8
Folge 8: Parallele

44 Min.Ab 16

Während ein 15-jähriges Mädchen entführt wird, bricht eine andere junge Frau an ihrem Arbeitsplatz zusammen - und murmelt dabei genau die Worte, die der Entführer seinem Opfer zuflüsterte. Offenbar besteht zwischen diesem Opfer und der jungen Frau, die vor Jahren selbst Opfer einer brutalen Entführung wurde, eine ebenso spontane wie schicksalhafte Verbindung. Mulder nimmt Kontakt mit ihr auf und hofft auf wichtige Hinweise, während Scully wie immer skeptisch ist ...

