Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 20: Andere Wahrheiten
44 Min.Ab 12
Der Autor José Chung soll ein Buch über Entführungen durch Außerirdische schreiben. Klar, dass er dabei unweigerlich an Mulder und Scully gerät. Tatsächlich bearbeiten die beiden gerade einen Fall, bei dem zwei Jugendliche behaupten, von Kette rauchenden Aliens entführt worden zu sein. Bald wird den dreien klar, dass es sich bei den "Aliens" damals um verkleidete Air Force-Piloten gehandelt haben muss. Doch dann kommen sie doch noch auf die Spur von Außerirdischen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Alle Staffeln im Überblick
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
