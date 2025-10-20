Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 18: Der Fluch
Bei Ausgrabungen in Ecuador finden Wissenschaftler eine Urne, in der die Gebeine einer heiligen Frau der Secona-Indianer aufbewahrt werden. Gegen den Willen der Indianer wird die Urne in ein Museum gebracht - und schon wenig später kommen mehrere Teilnehmer der Expedition auf rätselhafte Weise ums Leben. Haben Mulder und Scully es mit einem Fluch zu tun? Mulder ist wieder einmal nur allzu bereit, daran zu glauben, während Scully sich nicht darauf einlassen will ...
