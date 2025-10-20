Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der zweite Körper

20th CenturyStaffel 3Folge 7
Der zweite Körper

Folge 7: Der zweite Körper

44 Min.Ab 12

Der Selbstmordversuch eines Offiziers der US-Army scheitert, weil - so die Worte des Soldaten - eine geheimnisvolle Macht ihn am Sterben gehindert habe. Zuerst schenken Mulder und Scully den seltsamen Behauptungen des Mannes keine große Beachtung, aber das ändert sich schnell, als es zu einer Reihe mysteriöser Todesfälle kommt. Der Soldat Leonard Trimble, der im Golfkrieg Arme und Beine verloren hat, scheint mit den seltsamen Fällen in Verbindung zu stehen ...

