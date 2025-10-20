Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Der zweite Körper
44 Min.Ab 12
Der Selbstmordversuch eines Offiziers der US-Army scheitert, weil - so die Worte des Soldaten - eine geheimnisvolle Macht ihn am Sterben gehindert habe. Zuerst schenken Mulder und Scully den seltsamen Behauptungen des Mannes keine große Beachtung, aber das ändert sich schnell, als es zu einer Reihe mysteriöser Todesfälle kommt. Der Soldat Leonard Trimble, der im Golfkrieg Arme und Beine verloren hat, scheint mit den seltsamen Fällen in Verbindung zu stehen ...
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
