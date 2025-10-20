Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 13: Frucht des Leibes
Ein gewisser Duffy Haskell erzählt Scully eine abstruse Geschichte: Er behauptet, Ärzte hätten seiner Frau nach der Geburt ihr Baby gestohlen und sie anschließend umgebracht. Scully glaubt Duffy nicht, bis sie die hochschwangere Mary Hendershot kennenlernt, die eigentlich unfruchtbar und fest davon überzeugt ist, dass ihr Kind während einer Entführung durch Außerirdische entstanden ist. Auch sie hat Angst, dass man ihr das Baby wegnehmen.
