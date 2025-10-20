Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 7: Via Negativa
43 Min.Ab 16
In Pittsburgh werden 20 Mitglieder einer Sekte und zwei Agenten des FBI ermordet aufgefunden. Die Ermittler finden heraus, dass Sektenführer Anthony Tipet, ein ehemaliger Mörder, der seine Strafe abgesessen hat, Drogen zur "Gottfindung" einsetzt: Er kann seinen Körper verlassen und durch sein bloßes Bewusstsein an zwei Orten zugleich agieren. Wie soll man diesen Mann aufhalten?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
