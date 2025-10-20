Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Schlaues Metall

20th CenturyStaffel 8Folge 9
Folge 9: Schlaues Metall

43 Min.Ab 12

Am Abend der Beerdigung von Ray Pearce stirbt auch dessen Arbeitskollege durch einen seltsamen Autounfall. Doch Scully und Doggett finden bald heraus, dass der Mann ermordet wurde. Als kurz darauf Rays Ex-Arbeitgeber auf die gleiche Weise ermordet wird, deutet alles auf den toten Ray als Täter hin. Doch wie kann das sein?

