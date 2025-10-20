Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 9: Schlaues Metall
43 Min.Ab 12
Am Abend der Beerdigung von Ray Pearce stirbt auch dessen Arbeitskollege durch einen seltsamen Autounfall. Doch Scully und Doggett finden bald heraus, dass der Mann ermordet wurde. Als kurz darauf Rays Ex-Arbeitgeber auf die gleiche Weise ermordet wird, deutet alles auf den toten Ray als Täter hin. Doch wie kann das sein?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren