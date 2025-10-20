Zum Inhalt springenBarrierefrei
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Es ist zu spät

20th CenturyStaffel 8Folge 14
Es ist zu spät

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 14: Es ist zu spät

43 Min.Ab 12

Richie Szalay ist in Montana auf der Suche nach seinem Freund, der kurz vor Mulder von Aliens entführt wurde. Dabei stößt er nachts in einem Feld auf die schwer verletzte Teresa, die ebenfalls von Außerirdischen gekidnappt wurde. Doggett aber glaubt mehr an ein Ritualverbrechen einer Sekte und schaltet das FBI ein. Tatsächlich stoßen die Beamten bei der Durchsuchung einer nahegelegenen Farm auf den gesuchten Sektenführer Absalom.

20th Century
