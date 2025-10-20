Zum Inhalt springenBarrierefrei
Augenlicht

20th CenturyStaffel 8Folge 19
Folge 19: Augenlicht

43 Min.Ab 12

Scully geht in den Mutterschaftsurlaub und Doggett bekommt eine neue Partnerin: Agentin Leyla Harrison. Als der alte Arlen Sacks ermordet wird, ahnt Doggett, dass ein Tier der Täter war. Kurz darauf werden er und Harrison in einem unterirdischen Tunnelsystem zu Gefangenen eines überdimensionalen Salamanders, der ihnen Gift in die Augen spritzt. Mulder nimmt die Verfolgung des Reptils auf, das offenbar das Alter Ego des Wissenschaftlers Sites ist.

