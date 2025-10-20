Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 13: Sechs und neun
43 Min.Ab 12
Monica Reyes entdeckt bei einer Mordserie den Hinweis auf die Geheimwissenschaft der Numerologie, nachdem sie die "Karmazahlen" der Opfer errechnet. Scully begegnet ihr mit Skepsis, doch Monica kann vor allem Doggett von ihrer Theorie überzeugen: Der Täter mordet streng nach einem Zahlenmuster, in dem die Zahlen Sechs und Neun eine besondere Rolle spielen.
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
