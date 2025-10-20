Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 8: Häutungen
43 Min.Ab 16
Doggett wacht in einer mexikanischen Stadt auf und hat keinerlei Erinnerungen, wer er ist. Zuvor hatten er und Reyes eine brutale Mordserie in Virginia untersucht, bei der die beiden Opfer grausam gehäutet wurden.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren