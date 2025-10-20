Zum Inhalt springenBarrierefrei
20th CenturyStaffel 9Folge 18
Folge 18: Die perfekte Familie

43 Min.Ab 12

In einem Vorort von L.A. sterben zwei Männer kurz hintereinander auf die gleiche Weise: Sie werden durch das Dach eines Hauses geschleudert und schlagen dann aus großer Höhe auf dem Boden auf. Doggett und Reyes nehmen das unscheinbare Vorstadthaus unter die Lupe und stoßen dort auf den Sonderling Oliver Martin alias Anthony Fogelman, der über besondere psychokinetische Kräfte verfügt. Doch genau diese Kräfte verzehren Anthony - wendet er sie an, begibt er sich in Lebensgefahr ...

