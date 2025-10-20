Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Folge 14: Unter dem Bett
41 Min.Ab 12
FBI-Agentin Leyla Harrison sorgt sich um den Enkel einer Kollegin: Nach dem Selbstmord der Mutter lebt Tommy bei seinem Vater Jeffrey Conlon in Pennsylvania. Besorgt bitte bittet Leyla Doggett und Reyes, sie dorthin zu begleiten. Zuerst scheint alles normal, doch als die Agents bei den Conlons übernachten müssen, beginnt ein Albtraum.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Science Fiction, Thriller, Horror
Produktion:US, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren