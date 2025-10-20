Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Der Herr der Fliegen

20th CenturyStaffel 9Folge 5
Der Herr der Fliegen

Der Herr der FliegenJetzt kostenlos streamen

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Folge 5: Der Herr der Fliegen

43 Min.Ab 12

An der High School von New Jersey kommt ein Schüler bei einem blödsinnigen Stunt ums Leben. Doggett und Reyes recherchieren und stellen fest, dass der Junge nicht durch die Unfallverletzungen starb, sondern weil Fliegen sein Gehirn aufgefressen haben. Als auch der Veranstalter der Stunt-Show von Fliegen angegriffen wird, führt die Spur zu Dylan, dem Sohn der Direktorin ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
20th Century
Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI

Alle 9 Staffeln und Folgen