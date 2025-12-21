Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 11: Tod einer Legende
23 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Es sollte ein Routinejob für die Feuerwehr werden, doch eine plötzliche Explosion bringt die Einsatzkräfte in dem brennenden Gebäude in Lebensgefahr. Anderenorts eilt die Ambulanz zu einer Brücke, um einem Motorradfahrer das Leben zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd