Alarmstufe L.A. - Die Ersten am Einsatzort
Folge 19: Auf frischer Tat ertappt
23 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 12
Ein Warenhaus steht in Flammen. Als die Ursache für den Brand bekannt wird, nimmt das Geschehen einen unerwarteten Lauf. Und: Eine blitzschnelle Entscheidung rettet einem Mann während eines schrecklichen Autounfalls das Leben.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd