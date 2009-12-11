Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 191
43 Min.Folge vom 11.12.2009Ab 6
Alisa will wieder Vertrauen zu Christian fassen. Alles scheint gut zu werden, denn ihre Konkurrentin Gabi hat vor, die Stadt zu verlassen. Doch Oliver erschüttert durch eine fingierte SMS erneut Alisas Vertrauen. Oskar vereitelt eilig seinen Mordanschlag auf Horst. Dennoch muss er weiter fürchten, vor Liliana als Lügner dazustehen. Und Horsts Ultimatum läuft langsam aber sicher aus. Derweil hoffen sowohl Conny und Robert als auch Tamara und Paul auf ein gelungenes Date - doch alles kommt anders als geplant.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises