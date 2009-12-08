Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 8: Folge 188
43 Min.Folge vom 08.12.2009Ab 6
Alisa versucht, ihr Vertrauen in Christian zu bewahren und den zahlreichen "Missverständnissen" mit Gabi keinen Glauben zu schenken. Doch ihr Vertrauen wird schon bald auf die nächste Probe gestellt. Lars durchschaut, dass Tamara schon seit einer Weile heimlich in Paul verliebt ist - ein Verdacht, den Lars nicht lange für sich behalten kann. Lilianas psychische Verfassung verschlechtert sich durch Oskars heimliches Zutun immer mehr. Betty hingegen gibt alles, um die Situation mit dem Steuerprüfer möglichst reibungslos zu überstehen - was sich jedoch als schwierig entpuppt.
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises