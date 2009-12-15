Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 13Folge 13vom 15.12.2009
Alisa ist endgültig überzeugt, dass Christian sie betrogen hat, und trauert um ihre Liebe. Der unschuldige Christian ist jedoch kurz davor, dem intriganten Oliver auf die Schliche zu kommen. Oskar will die Firma endgültig an sich bringen und Liliana mit dem Halluzinogen weiter in den Wahnsinn treiben. Doch der Versuch, ihr eine entscheidende Unterschrift abzuluchsen, schlägt fehl. Caro macht Tamara Mut, dass sie bei Paul doch noch eine Chance haben könnte. Jonas beginnt seine Arbeit in der Chefetage und kommt dabei Oskar in die Quere.

