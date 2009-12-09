Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 9: Folge 189
43 Min.Folge vom 09.12.2009Ab 6
Alisa entzieht sich Christian, nachdem sie ihn erneut mit Gabi gesehen hat. Christian muss sich etwas einfallen lassen, um wieder in Alisas Nähe zu kommen, doch auch Oliver plant bereits weitere Intrigen. Horst kommt Oskars Komplott gegen Liliana auf die Spur und stößt bei seinen Nachforschungen auch auf Informationen über Lilianas Vergangenheit. Das bringt ihn jedoch in große Gefahr. Danas Tanzabend im Country Club droht zu scheitern, als die gebuchte Sängerin nicht auftaucht. Schließlich greift Dana selbst zum Mikrofon.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises