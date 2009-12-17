Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 195
43 Min.Folge vom 17.12.2009Ab 6
Für Alisa und Christian wird die gemeinsame Arbeit immer unerträglicher. Da kommt Christian ein Angebot seines alten Arbeitgebers in Kanada gerade recht. Christian nimmt von Alisa und Schönroda Abschied - vielleicht für immer. Nachdem Oskar Oliver gezwungenermaßen in seine Machenschaften gegen Liliana eingeweiht hat, belauern Oskar und Oliver sich gegenseitig. Oliver hat Oskar jetzt in der Hand, aber der weiß sich zu helfen. Familie Lenz hingegen kommt endlich dahinter, was die südamerikanischen Gäste zu ihnen gelockt hat.
Alisa - Folge deinem Herzen
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises