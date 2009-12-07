Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 187

Telenovela Staffel 13 Folge 7 vom 07.12.2009
Folge 187

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 7: Folge 187

42 Min.Folge vom 07.12.2009Ab 6

Alisa ahnt bei ihrem Überraschungsbesuch in Hannover nicht, dass Gabi sich in Christians Hotelzimmer versteckt hat. Sie genießt die Versöhnung mit Christian, doch als sie nach Schönroda zurückkehrt, macht sie eine Entdeckung, die ihr Vertrauen in Christian neuerlich erschüttert. Tamara traut sich nicht, Lars endgültig das Herz zu brechen. Lars macht sich weiter Hoffnungen - bis er erkennen muss, dass Tamara längst einen anderen liebt. Dana indes kann sich eine gewisse Genugtuung nicht verkneifen, als sie erfährt, dass Jonas mit Theresa Schluss gemacht hat. Robert und Betty streiten unterdessen um den richtigen Umgang mit dem Steuerprüfer - nicht ahnend, dass der ihre Unterhaltung die ganze Zeit mit anhört.

