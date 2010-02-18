Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 236

Staffel 16Folge 11vom 18.02.2010
43 Min.Folge vom 18.02.2010Ab 6

Alisa und Christian sind wunschlos glücklich auf Gomera - nur der erneute Heiratsantrag fehlt noch. Unterstützung dafür erhält Christian von Maximilian. Hanna und Maximilian fiebern ihrem Wiedersehen entgegen, doch ein alarmierender Anruf aus der Heimat zwingt Hanna zur Abreise. Liliana öffnet Leblanc ihr Herz und ist bereit, sich mit ihm zu treffen.

Telenovela
