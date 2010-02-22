Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 238

Staffel 16Folge 13vom 22.02.2010
43 Min.Folge vom 22.02.2010Ab 6

Alisa und Christian bereiten sich voller Vorfreude auf den schönsten Tag ihres Lebens vor, während bei Paul und Betty alles verloren scheint. Schließlich arrangieren Alisa und Christian ein gemeinsames Essen für die beiden. Wird Betty die Chance zur Versöhnung ergreifen? Oskar erhält im Gefängnis Besuch von einer mysteriösen Dame, die er offensichtlich von früher kennt. Was niemand ahnt: Diese Frau ist die Mutter von Hannas Traummann Maximilian.

