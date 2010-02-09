Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 229
Liliana ist von Leblanc bitter enttäuscht. Alisa und Christian versuchen sie zu überzeugen, Leblanc noch eine Chance zu geben. Doch dann trifft Liliana nach einem Gespräch mit Tamara eine völlig unerwartete Entscheidung. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich in Schönroda die Nachricht von Caros Zeitungsannonce. Kann Bernhardt seinen Ärger darüber überwinden und trotzdem auf Conny zugehen? Betty kann sich eine Zukunft zunächst nur ohne Kinder vorstellen. Als sie schließlich felsenfest davon überzeugt ist, niemals für ein anderes Wesen Verantwortung übernehmen zu können, erteilt sie Paul Hals über Kopf eine Absage in Bezug auf die Familienplanung.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick