Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 239

TelenovelaStaffel 16Folge 14vom 23.02.2010
Folge 239

Folge 239Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 14: Folge 239

43 Min.Folge vom 23.02.2010Ab 6

Es ist Alisas und Christians Hochzeitstag. Christian überrascht Alisa mit einem Feuerwerk romantischer Momente, bis beide schließlich überglücklich vor dem Traualtar stehen. Hannas Freundin Alexandra verliebt sich während der Hochzeit in einen Unbekannten, während Hanna immer noch wehmütig an ihren Traummann von Gomera denkt. Maximilians Mutter Edith hat gegenüber Schönroda zwiespältige Gefühle, kann ihrem Sohn aber nicht sagen, warum sie so vehement gegen seine geschäftlichen Pläne im Harz ist.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen