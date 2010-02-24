Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 15: Folge 240
43 Min.Folge vom 24.02.2010Ab 6
Alisa und Christian verabschieden sich von Familie und Freunden und brechen in ihr neues Leben in Kanada auf. Alisa krönt das gemeinsame Glück noch mit einer wunderbaren Überraschung für Christian. Edith schüttelt die Schatten der Vergangenheit ab, kauft den Country Club und beschließt, sich in Schönroda niederzulassen. Alexandra ist verliebt und überzeugt, den Mann fürs Leben gefunden zu haben - zumal sich der von ihr Angebetete auch noch als Maximilian Castellhoff entpuppt. Hanna, die keine Ahnung hat, dass es sich bei Alexandras Traummann um ihren Unbekannten von Gomera handelt, hilft ihrer Freundin so gut sie kann.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises