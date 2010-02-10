Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 230
Alisa und Christian befürchten, dass Liliana sich nur so in die Arbeit stürzt, um sich von ihren Gefühlen zu Leblanc abzulenken. Sie versuchen Liliana umzustimmen, aber zunächst ohne Erfolg. Paul erklärt Betty, dass er mit ihr zusammen sein will, ob mit oder ohne Kinder. Betty schwebt im siebten Himmel, doch dann ertappt sie Paul und seine Ex-Frau Katja bei einem Kuss. Bernhardt fühlt sich durch Connys vermeintliche Ablehnung zutiefst gedemütigt. Als Oskar ihm Geld bietet, um vor Gericht zu seinen Gunsten auszusagen, gerät Bernhardt in Versuchung: Mit dem Geld könnte er ein ganz neues Leben anfangen.
Alisa - Folge deinem Herzen
