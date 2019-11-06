Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der richtige Zeitpunkt

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.11.2019
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Minza und Philip wollen zusammenziehen, aber schon beim Einrichten der Wohnung geht der Zoff los. Valerie und Frieder stellen indes fest, dass sie nie zur selben Zeit Lust auf Sex haben - eine Sexualtherapeutin muss helfen. Edda trifft im Krankenhaus auf die allein stehende Helga Buder und stürzt in eine Lebenskrise, als sie feststellt, dass sich niemand um diese nette Frau kümmert. Frenzy soll derweil Frau Schroths verstorbenen Ehemann fotografieren ... Rechte: ProSieben

