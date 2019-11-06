Alles außer Sex
Folge 2: Der richtige Zeitpunkt
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Minza und Philip wollen zusammenziehen, aber schon beim Einrichten der Wohnung geht der Zoff los. Valerie und Frieder stellen indes fest, dass sie nie zur selben Zeit Lust auf Sex haben - eine Sexualtherapeutin muss helfen. Edda trifft im Krankenhaus auf die allein stehende Helga Buder und stürzt in eine Lebenskrise, als sie feststellt, dass sich niemand um diese nette Frau kümmert. Frenzy soll derweil Frau Schroths verstorbenen Ehemann fotografieren ... Rechte: ProSieben
Alles außer Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12