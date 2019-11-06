Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles außer Sex

Geheimnisse des Lebens

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Geheimnisse des Lebens

Alles außer Sex

Folge 5: Geheimnisse des Lebens

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als sich ihre Freundinnen die geheimsten Geheimnisse erzählen, stellt Valerie mit Schrecken fest, dass sie selbst kein Geheimnis hat. Zwar glauben ihr weder ihre Freundinnen noch Frieder, aber Valerie fällt absolut nichts ein. Krampfhaft macht sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Geheimnis - ohne Erfolg. Als sie erfährt, dass sogar Frieder ein, wenn auch kleines, Geheimnis vor ihr hat, wird ihre Verzweiflung immer größer. Da hat Edda einen ganz besonderen Tipp für sie ... Rechte: ProSieben

