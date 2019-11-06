Alles außer Sex
Folge 5: Geheimnisse des Lebens
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als sich ihre Freundinnen die geheimsten Geheimnisse erzählen, stellt Valerie mit Schrecken fest, dass sie selbst kein Geheimnis hat. Zwar glauben ihr weder ihre Freundinnen noch Frieder, aber Valerie fällt absolut nichts ein. Krampfhaft macht sie sich auf die Suche nach einem geeigneten Geheimnis - ohne Erfolg. Als sie erfährt, dass sogar Frieder ein, wenn auch kleines, Geheimnis vor ihr hat, wird ihre Verzweiflung immer größer. Da hat Edda einen ganz besonderen Tipp für sie ... Rechte: ProSieben
