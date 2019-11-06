Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles außer Sex

Ganz mein Typ

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Ganz mein Typ

Ganz mein TypJetzt kostenlos streamen

Alles außer Sex

Folge 3: Ganz mein Typ

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Minza hat einen neuen Freund. Martin arbeitet auf einer Baustelle - als Bauarbeiter! Das stellt sich für Minza bald als Problem heraus. Ein Problem ganz anderer Art hat Edda: Ihr wird von einem Assistenzarzt sexuelle Belästigung vorgeworfen. Doch der Schuss geht für ihn nach hinten los. Indes lernt Frenzy bei einem Aktfotografie-Job die lesbische Nic kennen und lieben - während Valerie mit Frieder leidet: Er steckt in der Midlife-Crisis und hält sich für alt und ausgebrannt ... Rechte: ProSieben

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles außer Sex
SAT.1 GOLD
Alles außer Sex

Alles außer Sex

Alle 2 Staffeln und Folgen