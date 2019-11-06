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Alles außer Sex

Sex mit dem Ex

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 6vom 06.11.2019
Sex mit dem Ex

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Alles außer Sex

Folge 6: Sex mit dem Ex

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Minza will Philip endlich vergessen, und ausgerechnet Sophie schlägt ihr die Kur "Sex mit dem Ex" vor: Eine letzte Nummer mit vorheriger innerlicher Ablösung ... Nachdem Frenzy erkannt hat, dass Nic sie betrügt, landet sie in einer Selbsthilfegruppe - und verliebt sich hier in den allein erziehenden Vater Stefan. Indes macht Edda mit ihrem neuen Lover, einem Piercing- und Tattoo-Freak, Grenzerfahrungen in Sachen Sex. Davon kann Valerie allerdings nur träumen - vorerst ... Rechte: ProSieben

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