Alles außer Sex
Folge 6: Sex mit dem Ex
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Minza will Philip endlich vergessen, und ausgerechnet Sophie schlägt ihr die Kur "Sex mit dem Ex" vor: Eine letzte Nummer mit vorheriger innerlicher Ablösung ... Nachdem Frenzy erkannt hat, dass Nic sie betrügt, landet sie in einer Selbsthilfegruppe - und verliebt sich hier in den allein erziehenden Vater Stefan. Indes macht Edda mit ihrem neuen Lover, einem Piercing- und Tattoo-Freak, Grenzerfahrungen in Sachen Sex. Davon kann Valerie allerdings nur träumen - vorerst ... Rechte: ProSieben
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Genre:Romanze, Tragikomödie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben